Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

В Грузии возобновились протесты: тысячи людей вышли к парламенту

17 ноября, 17:51

Демонстранты перекрыли все входы в парламент

фото: Лига.новости

фото: Лига.новости

В Грузии возобновились антиправительственные акции протеста. Участники не довольны тем, что парламент отклонил избирательную реформу. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

На улицы Тбилиси вышли тысячи протестующих. Участники акции собираются под зданием грузинского парламента. Митинг собрали более 20 политических партий, включая крупнейшие оппозиционные силы.

Демонстранты требуют принять избирательную реформу. Она предусматривает проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году. Также протестующие хотят отставки премьер-министра Георгия Гахария, которого считают ответственным за силовой разгон предыдущих акций протеста.

Реклама

В тренде
В российском колледже произошла стрельба: есть погибшие

Члены оппозиционных партий и гражданские активисты пикетировали все входы в парламент, чтобы депутаты не смогли работать, передают Новости-Грузия.

"Не расходимся и начинаем полное пикетирование парламента, потому что этот орган утратил свою функцию. Эта ночь покажет, на что мы способны", – сказал экс-кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе.

Видео: Reuters

Напомним, мэр Тбилиси отреагировал на протесты демонстрацией среднего пальца .

Ранее в Грузии вспыхнули беспорядки из-за фильма о любви двух мужчин .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

выборы Грузия протест митинг

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Баку родилась девочка с абсолютно аномальной внешностью: видео
В Баку родилась девочка с абсолютно аномальной внешностью: видеоДругие страны
Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызуна
Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызунаДругие страны
Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Зеленский согласился встретиться с Путиным в КазахстанеПолитика
Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео
Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видеоFun
Турция начала новую военную операцию против курдов
Турция начала новую военную операцию против курдовДругие страны
После встречи с Трампом Эрдоган сделал заявление о российских С-400
После встречи с Трампом Эрдоган сделал заявление о российских С-400Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...