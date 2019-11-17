В Грузии возобновились протесты: тысячи людей вышли к парламенту

Демонстранты перекрыли все входы в парламент

фото: Лига.новости

В Грузии возобновились антиправительственные акции протеста. Участники не довольны тем, что парламент отклонил избирательную реформу. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

На улицы Тбилиси вышли тысячи протестующих. Участники акции собираются под зданием грузинского парламента. Митинг собрали более 20 политических партий, включая крупнейшие оппозиционные силы.

Демонстранты требуют принять избирательную реформу. Она предусматривает проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году. Также протестующие хотят отставки премьер-министра Георгия Гахария, которого считают ответственным за силовой разгон предыдущих акций протеста.

Реклама

В тренде В российском колледже произошла стрельба: есть погибшие

Члены оппозиционных партий и гражданские активисты пикетировали все входы в парламент, чтобы депутаты не смогли работать, передают Новости-Грузия.

"Не расходимся и начинаем полное пикетирование парламента, потому что этот орган утратил свою функцию. Эта ночь покажет, на что мы способны", – сказал экс-кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе.

Видео: Reuters

Напомним, мэр Тбилиси отреагировал на протесты демонстрацией среднего пальца .

Ранее в Грузии вспыхнули беспорядки из-за фильма о любви двух мужчин .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама