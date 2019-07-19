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Грузия освободила украинку, обвиняемую в торговле детьми

19 июля, 16:55

Грузинская прокуратура передала дело матери десятерых детей Юлии Сусляк Украине

Фото: Pixabay

Украинка Юлия Сусляк, которая ранее была задержана властями Грузии по подозрению в торговле собственными детьми, вышла на свободу.

Как сообщил 19 июля ее адвокат Зураб Тодуа, соответствующее решение в этот день вынес Тбилисский городской суд.

"Моя подзащитная освобождена. Накануне мне звонили и просили, чтобы мы купили билеты в Киев, но мы этого не сделали", – сообщил он.

По его словам, грузинские следователи передали дело Украине. 20 июля Сусляк готовится дать пресс-конференцию, на которой "все расскажет", добавил Тодуа.

Как стало известно, грузинских правоохранителей насторожило то, что 7 из 10 детей украинки были рождены суррогатными матерями в течение одного года. Полицейские получили информацию о том, что дети находятся в двух приемных семьях – по пять в каждой, их состояние оценили как удовлетворительное. Сама женщина все обвинения отрицала.

Напомним, что после задержания в Грузии Юлию Сусляк посетил украинский консул. По данным дипломата, она на условия содержания и нарушения прав не жаловалась. 


А в июне все десять детей прибыли в Украину в сопровождении главы государства по правам ребенка Николая Кулебы. После их возвращения началось решение вопроса устройства детей органами опеки.

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Тег Грузия, дети, торговля детьми, торговля людьми, украинка, украинцы за границей

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Источник:

Интерфакс-Украина

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