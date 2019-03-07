Взрыв на автостанции в Индии: ранены десятки человек

Взрыв произошел в городе Джамму на границе с Пакистаном, предположительно взорвалась граната

Фото: AFP

Взрыв на автостанции в Индии: ранены десятки человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0e7/c40/5c80e7c40821f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0e7/c40/5c80e7c40821f.jpg 2019-03-07T11:55:00+02:00 Другие страны Взрыв произошел в городе Джамму на границе с Пакистаном, предположительно взорвалась граната

Около 30 человек получили ранения из-за взрыва, который произошел на автобусной станции в индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает The Times of India.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на переполненной людьми остановке автобусов. Полицейские утверждают, что причиной взрыва стала брошенная в сторону остановки граната. Сейчас территория взрыва оцеплена полицией.

Напомним, что ранее обострился конфликт Индии и Пакистана. Пока индийские власти винят в кровавом теракте Исламабад, премьер Пакистана сделал грозное заявление в адрес Нью-Дели.

Стоит отметить, что эскалация продолжается – вечером в понедельник, 4 марта, истребитель Су-30 ВВС Индии сбил пакистанский беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны.

На этом фоне украинское министерство иностранных дел рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в индийские приграничные районы.

Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.

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