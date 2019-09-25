В Индии разбился еще один истребитель МиГ-21

МиГ-21 / Фото: Wikipedia

Учебно-тренировочный истребитель ВВС Индии МиГ-21 потерпел крушение утром в среду при взлете с авиабазы Гвалиор. Об этом сообщила газета "Хиндустан таймс" со ссылкой на источники в командовании.

Обоим пилотам самолета удалось катапультироваться. Причины крушения выясняются.

Ранее истребитель ВВС Индии МиГ-21 разбился в штате Раджастхан в районе города Биканер во время тренировочного полета.

Реклама

По предварительным данным, самолет столкнулся в воздухе с птицей, после чего упал. Пилот успел катапультироваться и не пострадал. Отмечается, что на МиГ-21 вооружения не было.

В тренде Конгресс США официально инициировал процедуру импичмента Трампа

Ранее в Индии потерпел крушение многофункциональный истребитель ВВС страны "Мираж-2000". Катастрофа произошла в городе Бангалуру (штат Карнатака) при выполнении испытательного полета после модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited. Оба пилота успели катапультироваться, но ни один из них не выжил. Первый пилот погиб при приземлении, а второй скончался от ран в госпитале.

Напомним также, что в индийском штате Махараштра во время испытаний разбился истребитель Су-30МКИ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама