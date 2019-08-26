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В Индии транспорт с людьми сорвался в ущелье: погибли не менее семи человек

26 августа, 14:37

Водитель не справился с управлением и транспорт упал в ущелье глубиной около 800 метров

/ Фото: Pixabay

В союзной территории Джамму и Кашмир транспортное средство упало в ущелье. В результате по меньшей мере семь человек скончались, 25 получили травмы. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным местных властей, водитель не справился с управлением в округе Раджаури, вследствие чего транспортное средство сорвалось в ущелье глубиной около 800 метров. Пострадавшие были направлены в больницу, 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

Отметим, что это не первый случай, когда в Индии транспортные средства падают в ущелье. Также ранее в северном индийском штате Джамму и Кашмир автобус с пассажирами упал в ущелье. В аварии погибли 33 человека, еще 22 – получили травмы. Автобус сорвался с горной дороги и упал в ущелье. На месте происшествия работали спасатели, а полиция выясняла причины ДТП.

Кроме этого, в северном индийском штате Джамму и Кашмир на горной дороге автофургон упал в ущелье. По меньшей мере, 11 человек, в том числе девять студенток, погибли. Инцидент произошел в округе Пунч в районе перевала Пир-Гали. Причины происшествия пока не сообщаются.

А в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны автобус, переполненный пассажирами, сорвался в ущелье. В результате аварии 44 человека погибли и еще 29 получили травмы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: выворачивая на резком повороте под наклоном более 75 градусов, автобус задел склон горы с съехал с дороги в ущелье.

Также о трагедии в Гималаях, где перегруженный автобус скатился вниз со склона в ущелье глубиной около 200 метров, вы можете узнать подробнее в видеосюжете:

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ДТП Индия сорвался ущелье Кашмир

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