В Индийском океане произошло мощное землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 6 баллов

Фото: Pixabay

В Индийском океане произошло мощное землетрясение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/984/058/5c8984058e0b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/984/058/5c8984058e0b4.jpg 2019-03-30T10:39:00+02:00 Другие страны Магнитуда подземных толчков составила 6 баллов

В центральной части Индийского океана сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщила сейсмологическая служба Обсерватории Гонконга.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 1080 километрах к востоку от островов Агалега. Глубину залегания очага не привели. Об угрозе цунами пока информации не поступало.

Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.