В Индийском океане произошло мощное землетрясение
Магнитуда подземных толчков составила 6 баллов
В центральной части Индийского океана сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщила сейсмологическая служба Обсерватории Гонконга.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 1080 километрах к востоку от островов Агалега. Глубину залегания очага не привели. Об угрозе цунами пока информации не поступало.
Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".
Кроме того, землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера.
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