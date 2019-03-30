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В Индийском океане произошло мощное землетрясение

Сегодня, 10:39

Магнитуда подземных толчков составила 6 баллов

Фото: Pixabay
В Индийском океане произошло мощное землетрясение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/984/058/5c8984058e0b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/984/058/5c8984058e0b4.jpg Другие страны Магнитуда подземных толчков составила 6 баллов

В центральной части Индийского океана сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщила сейсмологическая служба Обсерватории Гонконга.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 1080 километрах к востоку от островов Агалега. Глубину залегания очага не привели. Об угрозе цунами пока информации не поступало.

Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера.

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Тег землетрясение, индийский океан, магнитуда

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Источник:

ТАСС

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