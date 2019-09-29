Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

В Индийском океане пропал паром с полусотней человек

29 сентября, 08:59

Йеменский власти уже начали поисково-спасательную операцию

/ Фото: Pixabay

После того, как в Атлантическом океане затонуло судно Bourbon Rhode, возле Йемена под угрозой оказался паром с десятками человек на борту.

Ссылаясь на данные властей охраняемого ЮНЕСКО острова Сокотра, государственное агентство новостей Saba сообщает, что у восточного побережья страны в Индийском океане пропала связь с судном, которое направлялось на остров из порта в провинции Эль-Махра.

На борту судна находились 55 человек.

Реклама

Йеменские чиновники установили, что паром принадлежал местному торговцу. Махру он покинул в среду, но на остров так и не прибыл.

В тренде
Военный эксперт показал, как США втягивают Россию в гонку вооружений
Сверхзвуковая ракета-мишень GQM-163 Coyote / NASA photo

На фоне случившегося Сана установила связь с арабской коалицией. Ведется поисково-спасательная операция.

Напомним, ранее на этой неделе в порту одного из норвежских городов загорелся российский траулер"Бухта Наездник". В результате ЧП рыболовное судно перевернулось и затонуло. При этом на борту траулера находится 200 тыс. литров дизельного топлива и бочка с аммиаком.

Новости "Сегодня" также сообщали о крушении в Турции грузового судна, на борту которого находились 13 человек, включая девятерых украинцев. В результате трагедии погибли шесть человек, и семерых членов экипажа удалось спасти.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Йемен корабль паром судно

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Два украинских вуза вошли в престижный рейтинг QS по трудоустройству выпускников
Два украинских вуза вошли в престижный рейтинг QS по трудоустройству выпускниковУкраина
Беспорядки в Индонезии из-за запрета секса: сотни человек пострадали
Беспорядки в Индонезии из-за запрета секса: сотни человек пострадалиДругие страны
Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли
Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли "проклятые" саркофагиTravel
Кроме системы
Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристовTravel
Россия пытается заблокировать Одессу
Россия пытается заблокировать Одессу "железным занавесом" по Черному морю: в НАТО назвали угрозыУкраина
"Они понравились друг другу": Лукашенко дал оценку встрече Зеленского и ТрампаПолитика

Новости партнеров

Loading...