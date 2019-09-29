В Индийском океане пропал паром с полусотней человек

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После того, как в Атлантическом океане затонуло судно Bourbon Rhode, возле Йемена под угрозой оказался паром с десятками человек на борту.

Ссылаясь на данные властей охраняемого ЮНЕСКО острова Сокотра, государственное агентство новостей Saba сообщает, что у восточного побережья страны в Индийском океане пропала связь с судном, которое направлялось на остров из порта в провинции Эль-Махра.

На борту судна находились 55 человек.

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Йеменские чиновники установили, что паром принадлежал местному торговцу. Махру он покинул в среду, но на остров так и не прибыл.

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На фоне случившегося Сана установила связь с арабской коалицией. Ведется поисково-спасательная операция.

Напомним, ранее на этой неделе в порту одного из норвежских городов загорелся российский траулер"Бухта Наездник". В результате ЧП рыболовное судно перевернулось и затонуло. При этом на борту траулера находится 200 тыс. литров дизельного топлива и бочка с аммиаком.

Новости "Сегодня" также сообщали о крушении в Турции грузового судна, на борту которого находились 13 человек, включая девятерых украинцев. В результате трагедии погибли шесть человек, и семерых членов экипажа удалось спасти.

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