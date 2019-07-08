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В Индонезии произошло землетрясение

8 июля, 23:57

Данные о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не поступали

Фото: AFP

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в акватории Молуккского моря в 124 км к западу от города Тернате (около 102 тыс. жителей – ред). Очаг залегал на глубине 25 км.

Данные о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не поступали.

Как известно, Индонезия является одной из наиболее уязвимых для землетрясений и цунами стран мира, поскольку расположена в так называемом Тихоокеанском Огненном Кольце, где сходятся тектонические плиты. Поэтому на островах Индонезии регулярно происходят стихийные бедствия, которые сопровождаются масштабными разрушениями и многочисленными человеческими жертвами.

Напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

А в начале августа прошлого года на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших

Кроме того, мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Подробнее – в сюжете.


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Тег Индонезия, землетрясение, магнитуда, очаги

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Источник:

ТАСС

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