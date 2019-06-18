В Индонезии затонул паром: не менее 15 человек погибли

Полицейские считают причиной трагедии перегруз и погодные условия

Фото: Saiful Bahri/REUTERS.

В Индонезии повторилась прошлогодняя трагедия, когда на озере в провинции Северная Суматра затонул паром.

Так, 17 июня не менее 15 человек стали жертвами и еще девять пропали без вести после нового кораблекрушения, которое на этот раз произошло возле острова Ява.

В то же время, как сообщили в местной полиции, 31 человека, который находился на пассажирском пароме в момент крушения, удалось спасти.

По данным полиции, крушение произошло по двум причинам: из-за перегруженности и погоды.

Судно не было рассчитано на то количество пассажиров, которое на него погрузили – паром перевозил более полусотни человек.

В какой-то момент, начался шторм и паром опрокинулся. Вскоре после случившегося паром обнаружили местные рыбаки.

Напомним, что ранее в этом месяце в столице Венгрии столкнулись два пассажирских судна, в результате чего одно из них затонуло. Жертвами аварии стали не менее 20 человек, многих все еще не нашли.

Мы также писали о кораблекрушении в Ираке, где также из-за перегруза перевернулся паром. В результате случившегося погибли более 100 человек.

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