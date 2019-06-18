В Индонезии затонул паром: не менее 15 человек погибли
Полицейские считают причиной трагедии перегруз и погодные условия
В Индонезии повторилась прошлогодняя трагедия, когда на озере в провинции Северная Суматра затонул паром.
Так, 17 июня не менее 15 человек стали жертвами и еще девять пропали без вести после нового кораблекрушения, которое на этот раз произошло возле острова Ява.
В то же время, как сообщили в местной полиции, 31 человека, который находился на пассажирском пароме в момент крушения, удалось спасти.
По данным полиции, крушение произошло по двум причинам: из-за перегруженности и погоды.
Судно не было рассчитано на то количество пассажиров, которое на него погрузили – паром перевозил более полусотни человек.
В какой-то момент, начался шторм и паром опрокинулся. Вскоре после случившегося паром обнаружили местные рыбаки.
Напомним, что ранее в этом месяце в столице Венгрии столкнулись два пассажирских судна, в результате чего одно из них затонуло. Жертвами аварии стали не менее 20 человек, многих все еще не нашли.
Мы также писали о кораблекрушении в Ираке, где также из-за перегруза перевернулся паром. В результате случившегося погибли более 100 человек.
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