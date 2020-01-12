В Ираке обстреляли авиабазу США, есть раненные

В Ираке обстреляли авиабазу "Аль-Баляда", на которой базируются войска США. Четыре военных были ранены, передает Reuters.
База находится в 80-ти км на север от Багдада – в городе Балад. По предварительной информации, все раненные – солдаты армии Ирака, из них двое – офицеры.
По данным информагентства, семь минометных снарядов упали на взлетно-посадочную полосу на авиабазе, расположенной в 80 км к северу от столицы страны Багдада. Некоторые источники дают информацию о восьми ракетах типа реактивных систем залпового огня "Катюша".
На территории базы Аль-Баляда также базируются войска США и международной коалиции, ведущей в районе борьбу с Исламской государством. О раненых среди них не сообщалось.
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Пока неизвестно также, кто и по каким причинам обстрелял базу.
Напомним, в ночь на 8 января Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулейманиподверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, – Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.
Также СМИ сообщили о том, что Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам.
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