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В Ираке обстреляли авиабазу США, есть раненные

12 января, 20:44

По предварительной информации, все раненные - солдаты армии Ирака

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani

В Ираке обстреляли авиабазу "Аль-Баляда", на которой базируются войска США. Четыре военных были ранены, передает Reuters.

База находится в 80-ти км на север от Багдада – в городе Балад. По предварительной информации, все раненные – солдаты армии Ирака, из них двое – офицеры.

По данным информагентства, семь минометных снарядов упали на взлетно-посадочную полосу на авиабазе, расположенной в 80 км к северу от столицы страны Багдада. Некоторые источники дают информацию о восьми ракетах типа реактивных систем залпового огня "Катюша".

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На территории базы Аль-Баляда также базируются войска США и международной коалиции, ведущей в районе борьбу с Исламской государством. О раненых среди них не сообщалось.

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Пока неизвестно также, кто и по каким причинам обстрелял базу.

Напомним, в ночь на 8 января Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулейманиподверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, – Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

Также СМИ сообщили о том, что Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам.

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