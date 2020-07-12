В Иране объяснили причину сбития украинского самолета МАУ в Тегеране

Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен

Комплекс ПВО, сбивший украинский самолет в январе, был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещен. Система ошибочно опознала лайнер как объект, движущийся с юго-западного направления в сторону Тегерана.

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Об этом говорится в опубликованном в субботу дополнительном докладе Организации гражданской авиации Ирана, посвященном расследованию инцидента, передает ТАСС.

"Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления", — говорится в докладе.

Отмечается, что "после перемещения не была выполнена перенастройка". Из-за неправильных настроек система ошибочно опознала лайнер как объект, движущийся с юго-западного направления в сторону Тегерана. При этом на самом деле самолет вылетал из иранской столицы, а не приближался к ней.

Как известно, трагедия, которая унесла жизни 176 человек, включая 11 украинских граждан, произошла 8 января. Boeing 737 компании МАУ разбился вскоре после вылета из Тегерана. Иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет, а виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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Прибытие бортовых самописцев из Ирана во Францию должно состояться 20 июля, где они будут проанализированы специалистами французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. На расшифровку "черных ящиков" со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана определено 5 дней.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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