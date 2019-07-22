В Иране прошел суд над 17 "шпионами США": Трамп резко отреагировал

Президент снова обвинил Иран во лжи

Дональд Трамп. Фото: AFP.

Спустя месяц после того, как в Иране казнили чиновника, осужденного за шпионаж в пользу США, по тому же обвинению была осуждена группа других людей.

Как сообщили в контртеррористическом департаменте Министерства информации Ирана, 17 осужденных (некоторых – к смертной казни) признали виновными в сборе информации о стратегических объектах в стране.

По данным иранских спецслужб, подсудимые проходили подготовку в ЦРУ.

Президент США Дональд Трамп уже опроверг эту информацию.

"Сообщение Ирана о поимке шпионов ЦРУ является полностью ложным. Ни слова правды, а сплошная ложь и пропаганда", — написал он в своем микроблоге Twitter, обвинив иранский режим в провальном управлении страной.

Хозяин Белого дома напомнил о попытках Ирана отрицать то, что американские военные сбили беспилотник Исламской республики.

Госсекретарь США Майк Помпео тоже назвал информацию об "осужденных шпионах" несоответствующей действительности.

"Иранский режим имеет долгую историю лжи. Я бы воспринимал со значительной долей сомнения любое иранское утверждение о действиях, которые они предприняли", – сказал он в интервью Fox News Channel, отметив, что Белый дом работает над освобождением всех удерживаемых Ираном граждан США.

Напомним, что перед инцидентом с иранским дроном иранцы и сами сбили разведывательный БПЛА, который принадлежал США. Перед этим Вашингтон обвинил Тегеран в атаке на два нефтяных танкера в Оманском заливе.

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