В Иране прошел суд над 17 "шпионами США": Трамп резко отреагировал
Президент снова обвинил Иран во лжи
Спустя месяц после того, как в Иране казнили чиновника, осужденного за шпионаж в пользу США, по тому же обвинению была осуждена группа других людей.
Как сообщили в контртеррористическом департаменте Министерства информации Ирана, 17 осужденных (некоторых – к смертной казни) признали виновными в сборе информации о стратегических объектах в стране.
По данным иранских спецслужб, подсудимые проходили подготовку в ЦРУ.
Президент США Дональд Трамп уже опроверг эту информацию.
"Сообщение Ирана о поимке шпионов ЦРУ является полностью ложным. Ни слова правды, а сплошная ложь и пропаганда", — написал он в своем микроблоге Twitter, обвинив иранский режим в провальном управлении страной.
Хозяин Белого дома напомнил о попытках Ирана отрицать то, что американские военные сбили беспилотник Исламской республики.
Госсекретарь США Майк Помпео тоже назвал информацию об "осужденных шпионах" несоответствующей действительности.
"Иранский режим имеет долгую историю лжи. Я бы воспринимал со значительной долей сомнения любое иранское утверждение о действиях, которые они предприняли", – сказал он в интервью Fox News Channel, отметив, что Белый дом работает над освобождением всех удерживаемых Ираном граждан США.
Напомним, что перед инцидентом с иранским дроном иранцы и сами сбили разведывательный БПЛА, который принадлежал США. Перед этим Вашингтон обвинил Тегеран в атаке на два нефтяных танкера в Оманском заливе.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Иране прошел суд над 17 "шпионами США": Трамп резко отреагировал". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иран готов к переговорам с Трампом: есть два условия
Вашингтон должен извиниться перед иранским народом и снять с Исламской республики санкции
Верховный лидер Ирана исключил возможность войны с США
При этом Хаменеи отметил, что США стараются ослабить Иран
Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением
Трамп ответил на высказывания президента Исламской республики Хасана Роухани об "умственной неполноценности" Белого дома
Может вспыхнуть большая война: Иран обратился к США
Между странами назревает военный конфликт из-за сбитого американского беспилотника