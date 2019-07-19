Американский корабль уничтожил иранский беспилотник — Трамп

БПЛА был сбит десантным кораблем USS Boxer

Фото: AFP

Корабль ВМС США уничтожил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на президента США Дональда Трампа.

По его словам, БПЛА был сбит десантным кораблем USS Boxer, так как летательный аппарат продолжал движение к кораблю, игнорируя предупреждения.

"Беспилотник был немедленно уничтожен", – сказал Трамп, слова которого приводит агентство.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились. Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее об усилении давления на Тегеран предупреждал и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, это станет ответом Вашингтона на решение Ирана начать обогащение урана выше уровня в 3,67%, оговоренного СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий).

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и введении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам два месяца на возвращение к ее выполнению. Ранее Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.

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