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В Иране протестующих разгоняет полиция: в соцсетях пишут о погибших (видео)

12 января, 23:35

Предварительно, по крайней мере один человек убит, есть раненые

Фото: twitter.com/Amreen__Rizvi

Фото: twitter.com/Amreen__Rizvi

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В Тегеране в воскресенье, 12 января, правоохранители начали жесткий разгон протестующих, которые вышли на улицы после признания властью вины за крушение украинского Boeing 737.

В соцсетях сообщают о погибших. Предварительно, по крайней мере один человек убит, есть раненые.

Также отмечается, что полиция, кроме слезоточивого газа, при разгоне демонстрации применила дубинки и пули.

Напомним, 12 января в иранской столице, Тегеране, второй день проходят протесты против правительства из-за сбитого лайнера "Международных авиалиний Украины": демонстранты требуют наказать виновных в трагедии с МАУ, а также выражают протест против дезинформации, которую Тегеран распространял в первые дни после трагедии.

Днем ранее полиция Ирана разогнала участников аналогичных выступлений, применив против них силу и слезоточивый газ.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Больше об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Источник: Сегодня

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