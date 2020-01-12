В Иране второй день протестуют из-за крушения лайнера МАУ: видео

Тегеран снова охвачен беспорядками - люди скандируют антиправительственные лозунги и развешивают траурные плакаты

В иранской столице, Тегеране, второй день проходят протесты против правительства из-за лайнера "Международных авиалиний Украины", сбитого 8 января Вооруженными силами Ирана.

В связи с этим 12 января по всему городу дежурят усиленные отряды полиции.

Демонстранты требуют наказать виновных в трагедии с МАУ, а также выражают протест против дезинформации, которую Тегеран распространял в первые дни после трагедии.

Сотни студентов собрались в Тегеранском университете Шахид Бехешти, чтобы оплакать жертв и требовать отставки власти за сокрытие причин катастрофы.

Люди скандируют: "Наш враг не США, наш враг – Исламская Республика. Это настоящий голос иранского народа".

Кроме того, жители Тегерана развесили траурные плакаты в знак солидарности с родственниками жертв крушения Boeing 737 по всему городу надписями: "Мы все сострадаем" и "Соболезнования семьям погибших".

На этом фоне, президент США Дональд Трамп снова поддержал протестующих, призвав власти Исламской республики их не убивать.

"Лидерам Ирана: Не убивайте протестующих. Вами уже убиты или арестованы тысячи, и мир наблюдает. Что более важно – наблюдают США", – написал Трамп.

Он также призвал Тегеран предоставить гражданам возможность пользоваться интернетом, а журналистом – свободно освещать события в стране.

Напомним, накануне в Тегеране также прошел протест против режима, который несет ответственность за крушение украинского самолета.

Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Как Иран признал свою вину и с остальными подробностями расследования трагедии вы можете ознакомиться в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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