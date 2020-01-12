В Иране второй день протестуют из-за крушения лайнера МАУ: видео

В иранской столице, Тегеране, второй день проходят протесты против правительства из-за лайнера "Международных авиалиний Украины", сбитого 8 января Вооруженными силами Ирана.
В связи с этим 12 января по всему городу дежурят усиленные отряды полиции.
Демонстранты требуют наказать виновных в трагедии с МАУ, а также выражают протест против дезинформации, которую Тегеран распространял в первые дни после трагедии.
Сотни студентов собрались в Тегеранском университете Шахид Бехешти, чтобы оплакать жертв и требовать отставки власти за сокрытие причин катастрофы.
Люди скандируют: "Наш враг не США, наш враг – Исламская Республика. Это настоящий голос иранского народа".
Кроме того, жители Тегерана развесили траурные плакаты в знак солидарности с родственниками жертв крушения Boeing 737 по всему городу надписями: "Мы все сострадаем" и "Соболезнования семьям погибших".
На этом фоне, президент США Дональд Трамп снова поддержал протестующих, призвав власти Исламской республики их не убивать.
"Лидерам Ирана: Не убивайте протестующих. Вами уже убиты или арестованы тысячи, и мир наблюдает. Что более важно – наблюдают США", – написал Трамп.
Он также призвал Тегеран предоставить гражданам возможность пользоваться интернетом, а журналистом – свободно освещать события в стране.
Напомним, накануне в Тегеране также прошел протест против режима, который несет ответственность за крушение украинского самолета.
Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.
Как Иран признал свою вину и с остальными подробностями расследования трагедии вы можете ознакомиться в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня".
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
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