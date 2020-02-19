В Иране рассказали о состоянии "черных ящиков" со сбитого украинского самолета

Черные ящики украинского пассажирского самолета были серьезно повреждены, заявили в Тегеране

/ Фото: Reuters

Бортовые самописцы украинского пассажирского самолета, который был сбит иранскими силами ПВО под Тегераном, сильно повреждены. Об этом, как передало иранское агентство IRNA, сообщил в среду министр обороны Ирана Амир Хатами.

"Черные ящики украинского пассажирского самолета были серьезно повреждены (при крушении)", – указал глава иранского оборонного ведомства.

Хатами добавил, что он "обратился к представителям военной промышленности страны с просьбой оказать помощь в восстановлении бортовых самописцев".

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Киевом при расследовании обстоятельств катастрофы украинского самолета. Соответствующее заявление он сделал в субботу на встрече министров иностранных дел стран, имеющих отношение к катастрофе, которая прошла на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

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При том, Канада требует передачи Ираном Франции черных ящиков сбитого украинского самолета.

Ранее в Тегеране заявили, что бортовые самописцы разбившегося самолета очень повреждены и на их обработку может уйти до пяти месяцев. Однако по данным СМИ, "черные ящики" находятся в куда лучшем состоянии, чем хотели показать иранцы.

Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео" .

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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