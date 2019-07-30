Фото: REUTERS/Lisi Niesner

В Иране решили казнить советника президента https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD 2019-07-30T13:38:45+03:00 Другие страны Суд приговорил Мохаммада Али Наджафи к кисасу - наказанию, равному по тяжести совершенному преступлению

В Иране, где ранее приговорили к смертной казни американских шпионов, аналогичный приговор вынесли также экс-мэру Тегерана и советнику президента Ирана по исламскому праву, которого признали виновным в убийстве жены.

Ссылаясь на представителя судебной власти Голяма Хоссейна Эсмаели, агентство Tasnim сообщает, что суд приговорил Мохаммада Али Наджафи к кисасу. В исламе это означает наказание, равное по тяжести совершенному преступлению.

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Приговор может быть обжалован в течение 20 дней.

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В конце мая в доме Наджафи, расположенном в элитном районе на севере Тегерана, обнаружили тело его супруги с огнестрельной раной в груди. Позже чиновник сдался полиции и сознался в содеянном. По его словам, в ходе семейной ссоры его жена схватилась за нож и в качестве самообороны он ее застрелил.

Напомним, что в прошлом месяце в Исламской республике казнили другого чиновника - бывшего сотрудника Минобороны страны Джалала Хаджизавара. Его расстреляли за шпионаж в пользу США – дома у мужчины нашли шпионское оборудование и документы.

А в начале этого года украинцу Андрею Новичкову чудом удалось избежать казни в Иране – его обвинили в доведении до самоубийства после того, как в январе 2017 года на судне Arezoo (флаг Ирана) рядовой матрос-иранец выпрыгнул за борт. И хотя Новичков организовал спасательные работы, тело моряка не нашли. Он провел два года в иранской тюрьме и вернулся в Украину после того, как как тот момент президент Петр Порошенко помиловал иранца, осужденного в Харькове за шпионаж в пользу Тегерана.

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