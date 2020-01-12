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В Иране задержали британского посла: названа причина

12 января, 02:44

53-летний Макер был взят под стражу на несколько часов по обвинению в подстрекательстве протестующих

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

В Тегеране, где начались акции протестов, арестовали посла Великобритании в Иране Роберта Макера.

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на информагентство Tasnim.

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Отмечается, что 53-летний Макер был взят под стражу на несколько часов по обвинению в подстрекательстве протестующихв университете Амира Акабира, однако потом он был освобожден.

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Ранее сообщалось, что в Тегеране начались акции протестов. Сотни людей вышли с требованием наказать виновных в крушении самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранской ракетой. Акция проходила возле университета имени Амира Кабира под лозунгом: "Отставки недостаточно, нужно судебное преследование". Студенты скандировали "Позор" в отношении иранских лидеров, призывая к справедливости в деле с крушением самолета.

Со словами поддержки протестующих уже выступил президент США Дональд Трамп. "Храброму, многострадальному народу Ирана: я был на вашей стороне от начала своего президентства и моя администрация будет продолжать выступать за вас. Мы внимательно следим за вашими протестами, и мы вдохновляемся вашей отважностью", – написал президент США.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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