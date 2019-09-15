В Иране заявили о возможности ракетного удара по базам США

Амир Али Хаджизаде подчеркнул, что его страна всегда готова для полноценной войны

Фото: REUTERS/Morteza Nikoubazl

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде напомнил, что военные объекты США находятся в зоне досягаемости иранских ракет.

Об этом пишет DW со ссылкой на иранские СМИ.

"Каждый должен знать, что американские военные базы и авианосцы, которые расположены в радиусе 2 тысяч км от Ирана, находятся в пределах досягаемости наших ракет", — заявил бригадный генерал.

Амир Али Хаджизаде подчеркнул, что его страна всегда готова "для полноценной войны".

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Он добавил, что после того как в июне Иран сбил американский дрон над Ормузским проливом, Воздушно-космические силы страны были "приведены в полную боевую готовность". По словам Хаджизаде, иранские ракеты были нацелены на американские военные базы в Катаре, ОАЭ и Омане.

"Если бы США отреагировали (на сбитый дрон — ред.), то мы бы нанесли удар по этим целям", — заверил военный.

Напомним, Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:

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