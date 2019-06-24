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В Камеруне столкнулись грузовик и автобус: погибли более 20 человек

24 июня, 08:59

Жуткое ДТП произошло на западе республики

Фото: Facebook
Фото: Facebook.

В Камеруне произошло жуткое ДТП – столкнулись автобус и грузовик. В аварии погибли 22 человека, сообщает местное издание Cameroon-Info.

Столкновение произошло рядом с населенным пунктом Бахам на западе республики. Как выяснилось, туристический автобус, направляющийся в портовый город Дуала, потерял управление. Из-за этого и произошла авария. По словам очевидцев, водитель автобуса превысил скорость и вел себя за рулем невнимательно.

Фото: cameroon-info

В результате жуткого ДТП 22 человека погибли, еще несколько – пострадали.

"Девятнадцать человек погибли на месте аварии, а трое других скончались в больнице, где врачи пытались спасти их жизни", – рассказал губернатор Западного региона Камеруна Августин Ава Фонка.

Напомним, не так давно в Южной Африке в результате ДТП погибли 24 человека. Пассажирский автобус и такси столкнулись в провинции Лимпопо на севере ЮАР. Помимо погибших, пострадали еще два человека: их доставили в больницу. 

Кроме этого, мы сообщали, что в Турции автобус попал в ДТП. Водитель микроавтобуса не справился с управлением на скользкой дороге. В результате аварии пострадали 10 детей.


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Тег автобус, Камерун, грузовик, погибшие, столкновение, пострадавшие

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