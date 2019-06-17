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В Южной Африке столкнулись автобус и легковушка: погибли 24 человека

17 июня, 13:45

Правоохранители выясняют детали инцидента

Фото: Pixabay

В Южной Африке в результате ДТП погибли 24 человека. Пассажирский автобус и такси столкнулись в провинции Лимпопо на севере ЮАР, сообщает государственный телеканал SABC.

Происшествие случилось в ночь с воскресенье на понедельник на дороге R81 в районе поселка Мапале. Помимо погибших, пострадали еще два человека. Их доставили в больницу для оказания помощи.

Официальный представитель полиции в провинции Моаце Нгоепе сообщил, что уже открыли уголовное производство по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее на Полтавском шоссе в Днепре столкнулись три грузовика и легковушка , в аварии пострадали два человека. Как стало известно, на дороге столкнулись грузовик Volvo, кран-манипулятор DAF, цистерна МАN и легковушка Chevrolet.

Кроме этого, мы сообщали, что в Турции автобус попал в ДТП. Водитель микроавтобуса не справился с управлением на скользкой дороге. В результате пострадали 10 детей. Возраст самого маленького ребенка – один год, старшему – восемь лет. В полиции уже начали расследование.


Также мы писали, что в Николаевской области, на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – перевернулся санитарный микроавтобус с пассажирами. 66-летний водитель погиб на месте, четверо пострадавших с переломами и ушибами оказались в больнице. Обстоятельства ДТП выясняют следователи полиции.


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Тег ДТП, Африка, столкновение

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