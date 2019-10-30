В Камеруне в результате оползней погибли 42 человека

/ Фото: Associated Press

В Камеруне в городе Бафуссам по меньшей мере 42 человека погибли из-за оползня, который вызвали проливные дожди.

Спасатели 29 октября обыскали обломки разрушенных домов и обнаружили тела погибших, среди них 26 детей.

На данный момент расследование природного бедствия еще не завершено. Обыски пострадавших домов продолжаются. Отмечается, что проливные дожди привели к сильному наводнению, в результате которого в Камеруне и произошли оползни.

Напомним, на Афганистан ранее обрушилась непогода. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смела десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.

Кроме того, в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны . Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смыли с дороги десятки машин.

А в западном индийском штате Махараштра из зоны затопления были эвакуированы 130 тыс. человек. Особенно пострадали округа Колхапур и Сангли. Местные власти обратились за помощью к военным для проведения эвакуации жителей пострадавших регионов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram