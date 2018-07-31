В Канаде бушуют десятки лесных пожаров

Сегодня, 01:03

Спасатели просят местное население соблюдать повышенные меры безопасности

фото GETTY
фото GETTY

В канадской провинции Онтарио насчитывается 39 лесных пожаров, из которых 14 до сих пор не удается взять под контроль. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает Укринформ.

Относительно сухая погода, которая царит в регионе, вероятно, приведет к росту площади возгорания в течение следующих дней.

На данный момент крупнейший пожар бушует вокруг озера Леди Эвелин на востоке провинции. Хотя в течение выходных ее площадь несколько уменьшилась, до сих пор пылает более 270 км кв. леса, что сопоставимо с площадью Одессы.

К борьбе с этим пожаром была привлечена группа мексиканских пожарных.

Из-за масштабных пожаров было объявлено об эвакуации двух населенных пунктов в 300 км от Торонто. Густой дым, накрыл участок трансканадского шоссе, осложнил движение по этой важной транспортной артерии вблизи городка Перри Саунд, но проезд по ней пока остается открытым.

Пожарные также пытаются защитить от возгорания железнодорожный мост.

Спасатели просят местное население соблюдать повышенные меры безопасности из-за высокой задымленности, которая может вызвать проблемы с дыханием.

К счастью, в результате лесных пожаров в Канаде не погиб ни один гражданский, однако при неизвестных обстоятельствах умер один пожарный.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в Греции, который уже унесли жизни более 90 человек, по результатам расследования, проведенного Греческой пожарной службой, оказалась халатность, а не умышленный поджог, как заявляют чиновники. 

Расследование в Дау Педели, где начался лесной пожар, свидетельствует о том, что его причиной, скорее всего, стала халатность местного жителя, который зажег костер из дров и веток.

Напомним. заместитель министра внутренних дел Греции Никос Тоскас заявил, что лесные пожары могли быть вызваны умышленными поджогами.

Как сообщалось, премьер-министр Алексис Ципрас объявил трехдневный общенациональный траур по погибшим.
Канада, пожар, спасатели, Торонто, лесные пожары

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