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В Канаде оппозиция предложила выделить Украине летальное оружие

2 октября, 05:48

Оппозиция хочет восстановить передачу Украине спутниковых изображений RADARSAT-2

/ Фото: Getty Images

Оппозиционная Консервативная партия Канады обещает увеличить поддержку Украины, включительно с поставками летального оружия.

Об этом заявил лидер Консервативной партии Канады Эндрю Шир, – пишет Укринформ.

"Мое правительство восстановит историческую поддержку Канадой Украины и поможет Украине обезопасить свои границы и защитить население. Это, в частности, включает расширение действующих миссий по поддержке Украины и предоставление украинскому войску необходимого для защиты границ оборудования", – сказал Шир.

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Он также пообещал восстановить передачу Украине спутниковых изображений RADARSAT-2 и поспособствовать развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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Фото из открытых источников

RADARSAT-2 – канадский спутник дистанционного зондирования Земли. Соглашение об обмене разведывательными данными между оборонными ведомствами Украины и Канады было заключено в начале 2015 года, однако, вскоре после прихода к власти премьер-министр Джастин Трюдо приостановил ее действие, ссылаясь на нехватку средств и проблемы с лицензированием.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее переговоры с канадским руководством о военном сотрудничестве провел на днях президент Украины Владимир Зеленский, однако детали поставок вооружений не озвучил. В свою очередь МИД России разразился истерикой из-за оружейных договоренностей Зеленского в Канаде. В Москве заявили, что военная помощь Запада Украине мешает реализации Минских соглашений.

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, нужна ли Украине бронетехника из Канады. По его мнению, у украинских военных могут возникнуть сложности с канадскими бронетранспортерами.

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Канада поставки оппозиция Украина летальное оружие

Источник: Укринформ

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