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В Канаде призвали не спекулировать на версиях катастрофы с самолетом в Иране

9 января, 03:33

«Есть несколько версий катастрофы, но давайте подождем получения более подробной информации», - заявил один из министров в Канаде

Следствию предстоит рассмотреть различные версии катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана, но не стоит сейчас спекулировать на эту тему. Об этом заявил журналистам в Оттаве министр транспорта Канады Марк Гарно.

"Мы потеряли контроль с ним (самолетом —Ред), и можем предполагать, что произошло что-то очень необычное, но сейчас мы не будем спекулировать на эту тему", — сказал он. "Есть несколько версий катастрофы, но давайте подождем получения более подробной информации", — призвал министр.

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В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что "по меньшей мере 63 из находившихся на борту самолета людей были канадцами, а 138 из 176 человек — летели в Канаду". Он также отказался говорить о возможных причинах катастрофы самолета, отметив, что Оттава находится на связи со всеми заинтересованными сторонами.

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Ранее в Канаде озвучили свою версию причин катастрофы украинского самолета.

Сообщалось, что авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Предполагаемой причиной аварии стала техническая неисправность. В то же время российские и британские эксперты не исключают возможности теракта на борту воздушного судна, а также удара ракеты .

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран Канада самолет катастрофа версии Тегеран Джастин Трюдо

Источник: ТАСС

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