В Канаде столкнулись два морских круизных лайнера

После аварии всех пассажиров двух судов эвакуировали

Повреждения лайнера Nieuw Amsterdam. Фото: twitter.com/KenCarrusca.

Вскоре после столкновения в порту голландского Роттердама двух круизных лайнеров с пассажирами на борту, в канадском Ванкувере произошла аналогичная авария.

Как сообщает CBC, в инциденте приняли участие Nieuw Amsterdam и Oosterdam, когда последнее судно швартовалось у причала.

О пострадавших в результате случившегося не сообщается, хотя после аварии всех пассажиров эвакуировали.

Кроме того, повреждения, которые получили сами лайнеры, оцениваются как незначительными – оказалось, что в ремонте нуждаются лишь шесть каютных террас Nieuw Amsterdam.

При этом в круизной компании Holland America Line, которой принадлежат оба судна, утверждают, что, вероятнее всего, их маршрут не изменится, несмотря на ЧП. Таким образом, Nieuw Amsterdam отправится на семь дней на Аляску, а Oosterdam поплывет в Сиэтл.

Напомним об аварийной ситуации, в которую у берегов Норвегии попал круизный лайнер Viking Sky. В результате произошедшего пострадали около трех десятков человек.

Мы также писали об аварии с круизным лайнером Oasis of the Seas ("Оазис морей"), на который во время планового технического обслуживания на Багамских островах рухнул подъемный кран.

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