В Канаде столкнулись два морских круизных лайнера
После аварии всех пассажиров двух судов эвакуировали
Вскоре после столкновения в порту голландского Роттердама двух круизных лайнеров с пассажирами на борту, в канадском Ванкувере произошла аналогичная авария.
Как сообщает CBC, в инциденте приняли участие Nieuw Amsterdam и Oosterdam, когда последнее судно швартовалось у причала.
О пострадавших в результате случившегося не сообщается, хотя после аварии всех пассажиров эвакуировали.
Кроме того, повреждения, которые получили сами лайнеры, оцениваются как незначительными – оказалось, что в ремонте нуждаются лишь шесть каютных террас Nieuw Amsterdam.
При этом в круизной компании Holland America Line, которой принадлежат оба судна, утверждают, что, вероятнее всего, их маршрут не изменится, несмотря на ЧП. Таким образом, Nieuw Amsterdam отправится на семь дней на Аляску, а Oosterdam поплывет в Сиэтл.
Напомним об аварийной ситуации, в которую у берегов Норвегии попал круизный лайнер Viking Sky. В результате произошедшего пострадали около трех десятков человек.
Мы также писали об аварии с круизным лайнером Oasis of the Seas ("Оазис морей"), на который во время планового технического обслуживания на Багамских островах рухнул подъемный кран.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Канаде столкнулись два морских круизных лайнера". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Титаник-2" отправится в путешествие: названа дата исторического круиза
Владелец компании Blue Star Line, которая занимается проектом, рассказал, когда его детище повторит маршрут своего "предка" – из Саутгемптона в Нью-Йорк
Крупнейший в мире круизный лайнер "Симфония морей" отправился в первое путешествие
Журналисты подсмотрели, как выглядит изнутри новейший гигант класса "Оазис" и узнали, кто им командует
Путешествие по-королевски: какие каюты ждут пассажиров крупнейшего круизного лайнера в мире
"Симфония морей" может принять на борт около 7 тысяч пассажиров, и журналисты выяснили, как гости "плавучего города" будут жить на корабле
Спустя четыре года в Днепр начали ходить швейцарские круизные лайнеры
Первое круизное судно с иностранными туристами прибыло в речной порт Днепра