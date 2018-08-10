В Канаде задержали подозреваемого в стрельбе

Сегодня, 17:57

Стрельба произошла в одном из жилых районов города Фредериктон

Фото: gettyimages
Фото: gettyimages

Полицейские в Канаде задержали одного мужчину после стрельбы в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады. Об этом сообщили на странице полиции в социальной сети. 

"К настоящему моменту мы можем подтвердить, что один подозреваемый взят под стражу", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в одном из жилых районов города Фредериктон. Не менее четырех человек погибли. Стражи порядка рекомендуют местным жителям не выходить на улицу и оставаться в помещениях.

"Людям рекомендуется избегать района происшествия и ради своей безопасности оставаться дома с закрытыми дверями ", – отмечают в полиции.

Напомним, в американском штате Джорджия на парковке у школы Mt. Zion High School в округе Клейтон произошла стрельба, в результате которой одна женщина погибла и еще две получили ранения.

А 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший. 
Канада, арест, полиция, стрельба
Источник:

Интерфакс

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