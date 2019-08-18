В румынских Карпатах погиб известный альпинист

45-летний спортсмен находился в районе, где нет мобильного сигнала

Карпаты / Фото: Depositphotos

Известный румынский альпинист Жолт Терек погиб в карпатском горном массиве Фэгэраш, уезд Сибиу в центре страны. Об этом сообщило Radio Romania.

Сообщается, что погибший мужчина сорвался со скалы. Тело 45-летнего спортсмена нашли возле горы Негою. Вертолет не смог приземлиться на месте происшествия, так что горные спасатели доставляли его вниз на носилках.

Терек находился один в районе, где нет сигнала для мобильного телефона.

Напомним, ранее при восхождении на самую высокую точку Европы погиб гражданин Украины. Отмечается, что украинский альпинист 1985 года рождения потерял сознание на высоте 3,5 тыс. метров.

Кроме этого, мы сообщали, что ранее в индийской части Гималаев пропала группа иностранных туристов, которые совершали восхождение на гору Нандадеви. Четверых из них нашли уцелевшими, но пятерым выжить не удалось.

Мы также писали, что в мае за одну неделю жертвами восхождения на самую высокую точку планеты – гору Эверест – стали семь человек.

Правительство Непала запретило альпинистам в одиночку подниматься на свои горы , в том числе и на высочайшую вершину Земли – Джомолунгму (Эверест). Также запрет распространяется на людей без двух конечностей или незрячих.

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