В Казахстане хотят переименовать еще несколько городов
Городам Петропавловск, Павлодар и Семей также хотят дать имена почитаемых казахами исторических личностей
Еще три казахских города могут поменять свои названия – зампредседателя Демократической партии Казахстана Ак Жол Казбек Иса предложил назвать города Петропавловск, Павлодар и Семей в честь исторических деятелей республики.
"Петропавловск надо назвать именем Абылай-хана, собравшего все три казахских жуза воедино, Павлодар – именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей – именем Алихана Букейханова, первого премьер-министра Казахстана", – заявил он 25 марта на заседании Общенациональной коалиции демократических сил Казахстан-2050.
Стоит отметить, что Абылай-хан – правитель Казахского ханства, которому в XVIII веке удалось на недолгий срок объединить под своим руководством все казахские жузы (племена). Под его руководством они ходили в военные походы против киргизов.
Кенесары Касымов – внук Абылай-хана, султан и последний хан всех трех казахских жузов. В 1837-1847 годах возглавил национально-освободительное движение казахов за независимость от Российской империи
Алихан Букейханов – казахский общественный деятель, журналист, этнограф, расстрелянный в СССР за "контрреволюционную борьбу". В 1917 году был избран председателем Временного Народного Совета Алашской автономии, которая считается автономным государством казахов.
Напомним, что переименовать столицу республики предложил новоназначенный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Таким образом, он решил увековечить имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который накануне сделал эпохальное заявление – спустя почти 30 лет при власти, он решил сложить досрочно свои полномочия и уйти в отставку.
Как сообщалось, эта инициатива была встречена местными жителями неоднозначно – в результате протестов против навязанного нового названия Астаны многие казахи были арестованы.
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