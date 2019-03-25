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В Казахстане хотят переименовать еще несколько городов

Сегодня, 17:58

Городам Петропавловск, Павлодар и Семей также хотят дать имена почитаемых казахами исторических личностей

Фото: AFP
В Казахстане хотят переименовать еще несколько городов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4fc/47f/5c94fc47f2e1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4fc/47f/5c94fc47f2e1a.jpg Другие страны Городам Петропавловск, Павлодар и Семей также хотят дать имена почитаемых казахами исторических личностей

Еще три казахских города могут поменять свои названия – зампредседателя Демократической партии Казахстана Ак Жол Казбек Иса предложил назвать города Петропавловск, Павлодар и Семей в честь исторических деятелей республики.

"Петропавловск надо назвать именем Абылай-хана, собравшего все три казахских жуза воедино, Павлодар – именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей – именем Алихана Букейханова, первого премьер-министра Казахстана", – заявил он 25 марта на заседании Общенациональной коалиции демократических сил Казахстан-2050.

Стоит отметить, что Абылай-хан – правитель Казахского ханства, которому в XVIII веке удалось на недолгий срок объединить под своим руководством все казахские жузы (племена). Под его руководством они ходили в военные походы против киргизов.

Кенесары Касымов – внук Абылай-хана, султан и последний хан всех трех казахских жузов. В 1837-1847 годах возглавил национально-освободительное движение казахов за независимость от Российской империи

Алихан Букейханов – казахский общественный деятель, журналист, этнограф, расстрелянный в СССР за "контрреволюционную борьбу". В 1917 году был избран председателем Временного Народного Совета Алашской автономии, которая считается автономным государством казахов.

Напомним, что переименовать столицу республики предложил новоназначенный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Таким образом, он решил увековечить имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который накануне сделал эпохальное заявление – спустя почти 30 лет при власти, он решил сложить досрочно свои полномочия и уйти в отставку.


Как сообщалось, эта инициатива была встречена местными жителями неоднозначно – в результате протестов против навязанного нового названия Астаны многие казахи были арестованы.

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Тег Казахстан, астана, переименование, нурсултан назарбаев, Токаев

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