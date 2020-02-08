В Казахстане произошли массовые столкновения: есть жертвы, задержаны почти 50 человек (видео)

По данным соцсетей, конфликт вспыхнул на межнациональной почве, однако власти говорят о бытовом ЧП

Фото: @kamronbe_95

В Жамбылской области Казахстана, в селе Масанчи (на границе с Киргизией) и еще ряде населенных пунктов произошли массовые столкновения, в результате которых погибли восемь человек. При этом десятки пострадали, задержаны 47 человек, у них изъято два охотничьих ружья. Об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

"В ходе массовых беспорядков несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались", — сказал Тургумбаев.

Среди пострадавших есть также сотрудники полиции, двое из них получили огнестрельные ранения.

По словам министра, вечером 7 февраля на окраине Масанчи вспыхнула групповая драка, участниками которой стали около 70 агрессивно настроенных жителей. При этом, как он уточнил, "одновременно провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее на видео, через мессенджеры и социальные сети они призывали граждан к противозаконным действиям", а это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки. В результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек.

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Вместе с тем, конфликт сопровождался поджогами и погромами. По предварительным данным, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины.

В СМИ и каналах в Telegram появилась информация, что конфликт разгорелся на межнациональной почве. Так, драка произошла между казахами и дунганами (народом, который проживает в Киргизии).. Однако по официальному заявлению, это был бытовой конфликт.

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Кроме того, в СМИ также пишут, что конфликту в Масанчи предшествовал инцидент в инцидент между полицией и местными жителями в селе Сортобе недалеко от Масанчи. Там мужчина на Honda Odyssey, которого пыталась задержать полиция, укрылся во дворе дома, а его родственники устроили с полицией потасовку. Два человека задержали.

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"Сейчас идут определенные следственные мероприятия, которые поминутно расскажут, что было, кто виноват, почему это произошло", — сказал министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

На ситуацию уже отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших граждан. Желаю скорейшего восстановления пострадавшим. В настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Государственным органам необходимо принять срочные меры по устранению последствий этого серьезного инцидента", – говорится в заявлении президента.

Также расположенные на границе с Казахстаном пункты пропуска Киргизии переведены на усиленный режим несения службы после беспорядков.

Ранее во время чемпионата страны по ММА в столице Казахстана, Нур-Султане, произошла драка между участниками соревнований и зрителями. "Разборки" же в Нур-Султане завершились массовой поножовщиной.

Также в стране 16 декабря прошли протесты по случаю Дня независимости страны, которые сопровождались арестами и задержаниями, – в целом в полицейских участках оказались не менее десятка активистов. Сообщалось, что и выборы президента Казахстана также сопровождались серьезными массовыми акциями протеста. Почему народ относительно благополучной страны вышел на улицы, выяснял сайт "Сегодня".

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