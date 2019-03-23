Президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы в город Нур-Султан
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования – 32 марта
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.
"Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан", – говорится в тексте указа.
Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Отметим, идея с переименованием столицы Казахстана в честь елбасы – национального лидера – Нурсултана Назарбаева пришлась по душе далеко не всем жителям города.
Читайте также
Напомним, что переименовать столицу республики предложил новоназначенный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Таким образом, он решил увековечить имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который накануне сделал эпохальное заявление – спустя почти 30 лет при власти, он решил сложить досрочно свои полномочия и уйти в отставку.
Стоит отметить, что парламент Казахстана уже одобрил переименование столицы республики Астаны в Нурсултан - законопроект приняли единогласно в двух чтениях 20 марта.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы в город Нур-Султан". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"