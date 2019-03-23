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Президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы в город Нур-Султан

Сегодня, 09:30

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования – 32 марта

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: AFP
Президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы в город Нур-Султан //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0fd/221/5c90fd2212a93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0fd/221/5c90fd2212a93.jpg Другие страны Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования - 32 марта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

"Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан", – говорится в тексте указа.

Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Отметим, идея с переименованием столицы Казахстана в честь елбасы – национального лидера – Нурсултана Назарбаева пришлась по душе далеко не всем жителям города.

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Напомним, что переименовать столицу республики предложил новоназначенный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Таким образом, он решил увековечить имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который накануне сделал эпохальное заявление – спустя почти 30 лет при власти, он решил сложить досрочно свои полномочия и уйти в отставку.

Стоит отметить, что парламент Казахстана уже одобрил переименование столицы республики Астаны в Нурсултан - законопроект приняли единогласно в двух чтениях 20 марта.

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Тег Казахстан, назарбаев, Токаев

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