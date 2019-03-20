По следам Ельцина: Зачем Назарбаев отправился на покой

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Нурсултан Назарбаев. Фото: AFP

По следам Ельцина: Зачем Назарбаев отправился на покой Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0fb/6dc/5c90fb6dc1048.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0fb/6dc/5c90fb6dc1048.jpg 2019-03-20T07:39:00+02:00 Другие страны В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Пост покинул последний из лидеров республик, пришедших к власти еще во времена СССР. Далеко не всем руководителям удавалось уйти со своей должности спокойно и никому не удалось править так долго. Впрочем, ушел ли аксакал постсоветской политики по-настоящему? Или же его отставка и передача президентской власти спикеру Сената Казахстана Касым-Жомарту Токаеву – лишь часть срежессированного плана по транзиту власти, о котором эксперты говорят уже давно?

Достижения и неудачи бессменного главы Казахстана

Нурсултан Назарбаев настолько давно пребывает у власти, что описывать все его достижения и промахи – все равно, что пытаться описать историю современной Украины в рамках одной статьи. По факту, Назарбаев фактически "с нуля" построил современное государство, ставшее региональным лидером в Центральной Азии. Умело лавирующее между интересами и запросами двух глобальных лидеров – Китая и России. Уже этот факт способен вызвать уважение. Но при этом Назарбаев умудрился еще сделать так, чтобы интересы соседей работали на его страну. В итоге Казахстан стал вторым по уровню экономики государством на территории бывшего СССР. В рейтинге стран по уровню ВВП на душу населения Казахстан занимает 51-е место (рейтинг Всемирного банка за 2016 год). Для сравнения, Украина в этом же рейтинге – 113-я.

При этом в Казахстане, конечно, были и есть проблемы. Доходы государства сильно зависят от цен на нефть и нефтепродукты. Их падение в 2014 году привело к очень серьезному падению поступлений от экспорта, резкому падению ВВП, инфляции, девальвации национальной валюты и т. п. И если в "богатые" годы население в целом было довольно руководством, то с падением доходов государства протестные настроение резко возросли.

Казахстан при Назарбаеве, безусловно, не был демократией, как ее представляют на Западе. Отметим, что ни одни выборы в этом государстве Запад не признал полностью демократичными. Есть вопросы и к уровню свободы слова, соблюдению других прав и свобод человека.

Transparency International характеризовал государство как крайне коррупционное. Оппоненты Нурсултана Назарбаева обвиняли президента, его семью и окружение в коррупции и незаконном обогащении. Суммы богатства при этом назывались просто фантастические. Неизвестно, сколько в этих обвинениях правды, но семья теперь уже бывшего президента не бедная. Впрочем, Минюст США, расследовавший дело о коррупции в окружении Назарбаева (так называемый Казахгейт), закрыл его.

При этом сам Назарбаев вел (или делал вид, что ведет) активную борьбу со всеми упомянутыми выше негативными явлениями. Так, к примеру, в 20-х числах февраля этого года президент Казахстана отправил правительство в отставку как раз за неспособность решить экономические проблемы: преодолеть безработицу и падение уровня жизни населения, способствовать развитию мелкого и среднего бизнеса и т.д.

Стоит отметить, что Назарбаев начал готовить транзит власти задолго до сегодняшнего заявления. В 2017 году были подписаны поправки в Конституцию, согласно которым полномочия президента страны несколько уменьшались. После ухода с поста главы государства Назарбаев не уходит полностью в "тень" – за ним остается влиятельный пост главы Совбеза и председателя партии "Нур Отан", имеющей большинство в нижней палате парламента. Безусловно, не меньшее влияние Назарбаев будет иметь и в Сенате, спикер которого – Касым-Жомарт Токаев – стал временным преемником Назарбаева на президентском посту.

Преемник не очевиден

Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты единодушны во мнении, что отставка президента Казахстана – это старт передачи власти преемнику.

"За все годы существования независимого Казахстана казахи строили свою внешнюю и внутреннюю политику на двух краеугольных камнях. Отражающих, кстати, взгляды самого Назарбаева. Это стабильность и, как бы это ни звучало удивительно, – демократия. Демократия, конечно, в их понимании, – рассказал сайту "Сегодня" глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский. – Они считают, что распад СССР и получение Казахстаном независимости – это уникальный исторический шанс для казахского народа. И, чтобы сберечь независимость, они иногда ставят стабильность выше демократии. Главной задачей контролируемого перехода власти как раз и есть сохранение стабильности. В этом плане шаг, который сделал Назарбаев, только подчеркивает его дальновидность и умение стратегически планировать. В этот сравнительно короткий переходной период он вместе со своим преемником постарается обеспечить плавный и безболезненный транзит власти", – отметил эксперт.

По мнению директора информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, отставка Назарбаева – "бомба" для всего евразийского пространства.

"Хотя, думаю, разведки и Китая, и России работали и доносили определенную информацию, все равно это сенсация. Все-таки Назарбаев – это старейшина политики, он влиятелен не только в Казахстане, но и на евразийском и мировом пространстве. Но, мне кажется, как раз этот ход и был сделан им, чтобы избежать больших потрясений в случае внезапного ухода. Это мудрый ход, который, по задумке, должен сохранить стабильность, не допустить потрясений внутри государства и для государства на международной арене", – отмечает Павел Рудяков.

При этом эксперт отметил, что, пока Назарбаев, пусть не в статусе президента, обладает властью и влиянием в Казахстане, внешняя политика государства вряд ли будет меняться.

"Думаю, Назарбаев не хочет, чтобы транзит власти произошел стихийно, тем более в таких формах, как, например, в Узбекистане. Где в результате смены власти пострадала дочь предыдущего президента, – отметил, в свою очередь, сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко. – Поэтому он хочет провести транзит контролируемо. Получить определенные гарантии от преемника или создать стабильную систему сдержек и противовесов, при которой представители его семьи имели бы влияние на власть и сохранили бы вес в Казахстане", – говорит Владимир Фесенко.

По его словам, процесс передачи власти в Казахстане, на первый взгляд, похож на российский вариант передачи власти от Ельцина к Путину, но не совсем аналогичен ему.

"Все-таки Ельцин полностью отстранился от процесса, а гарантом соблюдения договоренностей были его люди в администрации Путина, в частности глава администрации Волошин. А здесь, судя по всему, Назарбаев будет процессом руководить лично", – отметил Владимир Фесенко.

При этом, по его мнению, не факт, что назначенный исполняющим обязанности президента Касым-Жомарт Токаев станет преемником Назарбаева.

"Я не очень уверен, что Токаев – это окончательный выбор Назарбаева. В последние годы президент Казахстана активно менял руководство – и премьеров, и глав администраций, и других руководителей. Присматривался. Потому, думаю, он также будет присматриваться, как поведет себя исполняющий обязанности президента. И, возможно, параллельно будет тестировать и другие фигуры. А вот кто станет окончательным преемником Назарбаева, думаю, мы узнаем в следующем году, когда будет объявлен официальный кандидат на пост президента", – отметил политолог.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.