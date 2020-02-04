В Казахстане снежная глыба убила ребенка

Работникам МЧС Казахстана и местным жителям не удалось спастись мальчика

В Казахстане, где недавно неисправный аттракцион запустил ребенка прямо в небо, под глыбой снега погиб ребенок. Трагедия произошла в городе Шемонаиха Восточно-Казахстанской области. Школьники играли на берегу реки, как вдруг огромная снежная глыба обрушилась и придавила 14-летнего подростка. Работникам МЧС Казахстана и местным жителям не удалось спастись мальчика – поздно откопали.

В то же время жители окрестностей столицы Казахстана публикуют видео, как по городу гуляют волки. Предполагают, что из-за сильных морозов и голода хищники начали искать хоть какую-то добычу на свалках.

Ранее "Сегодня" сообщали, что МВД Казахстана отмело версию, что именно погодные условия могли повлечь авиакатастрофу самолета близ Алматы.

"Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы. В настоящее время рассматриваются три версии. Первая — ошибка экипажа. Вторая — возможность технической неисправности самого борта. Третья — работа навигационных служб", – рассказал министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Напомним, авиакатастрофа самолета Bek Air произошла 27 декабря 2019 года. В результате погибли 14 человек и более 60 получили ранения.

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