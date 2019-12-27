В Казахстане в обломках самолета нашли живого младенца

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После катастрофы самолета в Казахстане в обломках летательного аппарата полицейские нашли выживших мать с младенцем.

Об этом сообщает Tengrinews.kz.

"Сначала мы с напарниками вытащили людей без признаков жизни. Как вы видели, на месте были и полицейские, и спасатели, медицинские работники. Мы обошли самолет и перешли в сторону частного дома. Там лежала женщина с открытым переломом ног. Она не плакала. Наверное, оттого, что была в шоковом состоянии. У нее на груди лежал мальчик, она придерживала его левой рукой, правая рука была травмирована. На казахском я ей сказал, что возьму ребенка и передам в "скорую". Она моргнула глазами, дав одобрение, после чего женщина заплакала", – рассказал полицейский.

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По его мнению, спасать ребенка нужно было быстро. "Я передал ребенка в "скорую", это мальчик. Я не знаю, какого он возраста, но голос совсем крохи. У меня есть годовалая дочь. Этот ребенок еще младше", – добавил полицейский.

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В ночь на пятницу, 27 декабря, в Казахстане произошла авиакатастрофа, в которой погибли 15 человек и более 60 получили ранения. Состояние шести пострадавших оценивается как крайне тяжелое, еще шести человек – как тяжелое.

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Все подробности в спецтеме Крушение самолета в Казахстане

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