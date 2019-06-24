В Казахстане взрываются военные склады: стало известно о пострадавших
По официальным данным, за помощью медиков обратились около семи десятков человек, 15 из них были госпитализированы
В результате взрывов на складах боеприпасов казахской армии в городе Арысь пострадали не менее 71 человека.
Такие данные озвучил председатель национального координационного центра экстренной медицинской помощи Казахстана Биржан Оспанов.
"На данный момент 23 самообращения, 48 человек доставлены в клиники городов Шымкента и Ордабасы. Госпитализированы 15 человек. Из них двое госпитализированы с огнестрельными ранениями", —сказал он.
По словам Оспанова, угрозы для жизни пострадавших нет, несмотря на то, что уже стало известно о гибели одного человека в результате взрывов на военных складах в Казахстане.
В то же время, руководитель администрации Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил о госпитализации более 30 человек.
Напомним, что на одном из складов Вооруженных сил Казахстана произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, а жителей 45-тысячной Арыси эвакуируют в близлежащие населенные пункты.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже поручил министрам обороны, внутренних дел и главе Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части.
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