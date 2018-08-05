В Кении автобус столкнулся с грузовиком: погибли девять детей

В субботу ночью на востоке Кении, в округе Китуй, произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли девять школьников, еще 31 человек пострадал. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Дети возвращались из поездки в приморский город Момбас, автобус в котором они находились лоб в лоб с грузовиком на мосту на шоссе Тика-Гарисса примерно в полночь.

По данным полиции, восемь школьников погибли на месте, один скончался по дороге в медучреждение. Всего в автобусе находились 50 человек, в том числе учителя.

По словам полиции, автобус двигался на большой скорости и пытался совершить обгон, когда столкнулся с идущим навстречу грузовиком. После столкновения автобус потерял контроль и упал в реку.

Как сообщалось, на востоке Грузии автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии один человек погиб, 12 пострадали.

Кроме того, в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва автобус столкнулся с автоцистерной. В результате аварии погибли 14 человек, более 30 пострадали.

Напомним, не так давно в Оршанском районе Беларуси перевернулся туристический автобус Ecolines с 53 пассажирами, среди которых были и граждане Украине.



