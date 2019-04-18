В Китае эвакуировали 11 тысяч человек из-за лесных пожаров

В тушении пожара были задействованы более четырех тысяч человек

Фото: AFP

По меньшей мере 11 тысяч человек эвакуированы в результате лесного пожара вблизи горы Ципань в городе Шэньян в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

Возгорание произошло в среду, огонь быстро распространился по лесу из-за сильного ветра. Сообщается, что в тушении пожара были задействованы более четырех тысяч человек, два вертолета, шесть беспилотных летательных аппарата и свыше 150 пожарных машин.

Более 11 тыс. местных жителей были эвакуированы в безопасные районы. О жертвах пока не сообщалось. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что 1 апреля на месте лестного пожара в Китае на одном из высокогорных участков, были обнаружены останки 26 погибших спасателей. Накануне из-за резкой смены направления ветра огонь вспыхнул с новой силой, и 30 пожарных пропали без вести.

Мы также писали, что, кроме Сычуань, также загорелся лес в провинции Шаньси, в результате чего были эвакуированы более 3800 человек, а на борьбу с огнем направили шесть пожарных самолетов, свыше 30 расчетов и 150 человек.

Также сообщалось о спровоцированных жарой масштабных лесных пожарах на южном острове Новой Зеландии в долине Пейджин, из-за которых в феврале в регионе объявили чрезвычайное положение.

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