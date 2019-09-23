В Китае грузовик влетел в толпу на рынке: водителя задержали

В результате погибли не менее десяти человек, еще 16 получили травмы

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis

В Китае около рынка в городе Сянтань провинции Хунань грузовик въехал в толпу пешеходов, в результате происшествия погибли десять человек. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Сообщается, что инцидент произошел около 08:40 (03:40 по киевскому времени) около местного рынка. В результате погибли не менее десяти человек, еще 16 получили травмы.

На место прибыли медики, пострадавшие направлены в близлежащие больницы. Правоохранители задержали водителя грузовика, в настоящее время выясняются причины происшедшего.

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