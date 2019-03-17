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В Китае из-за оползней обрушились несколько зданий: десять человек погибли

Сегодня, 13:19

Еще 10 человек считаются пропавшими без вести

Фото: Pixabay
В Китае из-за оползней обрушились несколько зданий: десять человек погибли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e2c/8ed/5c8e2c8ed91e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e2c/8ed/5c8e2c8ed91e2.jpg Другие страны Еще 10 человек считаются пропавшими без вести

В городе Линьфэнь провинции Шаньси на севере Китая из-за оползня обрушились несколько зданий, в результате чего погибли десять человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Здания из-за непогоды обрушились в пятницу. Кроме того, еще десять человек считаются пропавшими без вести. На месте обрушений работали спасатели и межведомственная правительственная группа по ликвидации последствий ЧП. В общей сложности местные власти мобилизовали 600 человек.

Напомним, недавно в Мексике из-за масштабных наводнений, вызванных тропическим штормом, пострадали около 170 тысяч человек. Чрезвычайное положение было объявлено сразу в 11 муниципалитетах мексиканского штата Сонора: ливни затопили ряд населенных пунктов.

А в Индии от наводнений лишь в августе этого года погибли 324 человека. Без домов остались более 220 тысяч человек – теперь они вынуждены жить во временных приютах.

Кроме того, в последнее время от наводнений страдали различные страны Азии и Африки. По меньшей мере сто человек погибли в результате наводнений в Нигерии в середине сентября. Ранее сообщалось, что не менее девяти человек стали их жертвами во Вьетнаме.

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Тег Китай, оползень, обрушение, погибшие, здания, пропавшие без вести

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Источник:

ТАСС

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