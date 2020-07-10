В Китае обнаружили коронавирус в упаковках замороженных креветок из Эквадора

Результат теста не означает, что вирус является заразным

В Китае, где растет число заболевших COVID-19, коронавирус был обнаружен в нескольких партиях импортированных охлажденных креветок, поставленных с трех фабрик в Эквадоре. Вирус находился как на упаковках, так и внутри них.

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По информации китайских властей, на продукцию уже наложен запрет, сообщает Bloomberg.

Как отметил Би Кексин, директор бюро по безопасности импорта и экспорта продуктов питания в таможенном департаменте, результат теста не означает, что вирус является заразным, но он указывает на наличие недостатков в правилах безопасности компаний, поставляющих пищевые продукты.

"Таможня будет и далее усиливать контроль импортируемых продуктов холодной цепи", – подчеркнул он.

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А тем временем, британские ученые поставили под сомнение широко распространенное мнение, что новый коронавирус появился в Китае, поскольку первая вспышка COVID-19 была зафиксирована в китайском Ухане.

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В свою очередь, китайская государственная биотехническая группа (CNBG) совместно с фармацевтической корпорацией Sinopharm создали лабораторию для разработки и массового выпуска вакцин от коронавируса в городе Ухане, где возник первый очаг пандемии.

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