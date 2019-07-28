В Китае оползень накрыл более 20 домов: количество погибших растет

Спасатели пытались раскопать людей, что оказались в ловушке

Фото: AFP

В Китае произошел оползень, в результате которого погибли 36 человек. Об этом сообщает Аl jazeera.

Густые потоки грязи обрушились на деревню Пинди, что на юго-западе страны. Оползень накрыл более 20 домов.

Спасатели пытались раскопать людей, что оказались в ловушке. Стоит отметить, что по меньшей мере 15 человек считаются пропавшими без вести.

Среди погибших было двое детей, а также мать с ребенком. Известно, что около 40 человек удалось спасти. В местной школе создали центр скорой медпомощи, а на поисково-спасательные работы правительство выделило 4,35 млн долларов.

Ранее сообщалось 26 погибших и 25 пропавших без вести.

Напомним, не так давно в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны . Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смыли с дороги десятки машин.

Кроме того, ранее непогода обрушилась на Афганистан. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смела десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.

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