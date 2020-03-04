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В Китае почти 50 тысяч человек вылечилось от короновирусной пневмонии

4 марта, 05:23

Елена Кузьмич

Всего на материковой части страны 27,4 тыс. человек остаются на лечении в медучреждениях

В Китае с начала эпидемии коронавируса COVID-19 зарегистрировано 80270 случаев заболевания, из них скончались 2981 человек, выздоровели – почти 50 тысяч.

Об этом заявил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки в стране зарегистрировано 38 смертей от коронавируса, выявлено 119 новых заболевших. В эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй скончались 37 человек, один – в автономном районе Внутренняя Монголия.

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В Хубэе за сутки зарегистрировано 115 новых больных. С начала эпидемии в декабре прошлого года в провинции скончались уже 2871 человек, заболели 67332, более 38,5 тыс. пациентов вылечились и выписаны из больниц.

Всего на материковой части страны 27,4 тыс. человек остаются на лечении в медучреждениях, состояние более 6,4 тыс. больных оценивается как тяжелое. Почти 50 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

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На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрирован 152 случай заболевания: в Гонконге – 100 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао – десять, на Тайване – 42 (один случай смерти).

Ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался от рукопожатий – под запрет попала даже канцлер Ангела Меркель. В сеть попало видео инцидента с одного из правительственных совещаний, на котором бундесканцлерин протянула главе немецкого МВД руку в приветствии, но тот лишь отодвинулся от нее и жестом показал, что отказывается от рукопожатия.

Видео: Reuters

А тем временем, число заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире достигло 92,238 тыс. Из общего числа больных 80,151 тыс. приходятся на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло до 12,087 тыс., увеличившись за сутки почти на 2 тыс. случаев заражения.

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Китай выздоровление коронавирус

Источник: Интерфакс

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