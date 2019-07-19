В Китае прогремел мощный взрыв на заводе: видео ЧП

Авария произошла на газоперерабатывающем предприятии в провинции Хэнань

Фото: ГСЧС

В центральной части Китая прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе.

По данным агентства Associated Press, авария случилась на предприятии в городе Саньмэнься, провинции Хэнань, в которой в апреле случилось крушение грузового поезда, жертвами которого стали четыре человека.

Сообщается, что взрыв был такой силы, что воздушным ударом выбило окна и двери в зданиях, расположенных как минимум в трех километрах от завода.

Государственные СМИ Китая передают о "множестве пострадавших".

Стоит отметить, что производственные ЧП в Китае являются достаточно распространенным явлением. Например, в прошлом месяце из-за взрыва на химическом заводе в городе Бэнбу на востоке страны погибли два человека, еще девять пострадали. Авария произошла после того, как работник чистил резервуар и застрял в нем.

Мы также писали о взрыве на химзаводе в Яньчэне на востоке КНР в марте, жертвами которого стали более семи десятков человек, еще более 600 были ранены. После трагедии в отношении 26 подозреваемых в причастности к инциденту были применены различные меры пресечения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Китае прогремел мощный взрыв на заводе: видео ЧП". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"