В Китае прогремел мощный взрыв на заводе: видео ЧП
Авария произошла на газоперерабатывающем предприятии в провинции Хэнань
В центральной части Китая прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе.
По данным агентства Associated Press, авария случилась на предприятии в городе Саньмэнься, провинции Хэнань, в которой в апреле случилось крушение грузового поезда, жертвами которого стали четыре человека.
Сообщается, что взрыв был такой силы, что воздушным ударом выбило окна и двери в зданиях, расположенных как минимум в трех километрах от завода.
Государственные СМИ Китая передают о "множестве пострадавших".
Стоит отметить, что производственные ЧП в Китае являются достаточно распространенным явлением. Например, в прошлом месяце из-за взрыва на химическом заводе в городе Бэнбу на востоке страны погибли два человека, еще девять пострадали. Авария произошла после того, как работник чистил резервуар и застрял в нем.
Мы также писали о взрыве на химзаводе в Яньчэне на востоке КНР в марте, жертвами которого стали более семи десятков человек, еще более 600 были ранены. После трагедии в отношении 26 подозреваемых в причастности к инциденту были применены различные меры пресечения.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Китае прогремел мощный взрыв на заводе: видео ЧП". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Турции произошел взрыв на химическом заводе
На место происшествия прибыло много пожарных и медицинских бригад, полицейские подразделения
Вспыхнул, как спичка: в США прогремел взрыв на нефтезаводе
Предприятие Philadelphia Energy Solutions перерабатывает до 335 тыс. баррелей нефти в сутки
Взрывы на оружейном заводе в России: число пострадавших увеличилось
Появились новые данные о последствиях инцидента в Дзержинске