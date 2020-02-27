В Китае растет количество людей, которые повторно заразились коронавирусом

Случаи выявления позитивной реакции на вирус у вылечившихся пациентов связаны с тем, как у них протекало заболевание

Коронавирус вновь выявлен у 14% пациентов, прошедших курс лечения от пневмонии нового типа в провинции Гуандун (Южный Китай). Об этом сообщает газета China Daily.

"Около 14% пациентов, вылечившихся от пневмонии нового типа в провинции Гуандун, после выписки из госпиталей при обследовании в период пребывания под наблюдением вновь показали положительную реакцию на вирус", – цитирует издание заявление заместителя директора Гуандунского провинциального центра контроля и профилактики заболеваний Сун Те.

По данным на 25 февраля, в провинции вылечился 841 человек из 1347 инфицированных. В целом считается, что в организме излечившихся пациентов образуются антитела, предохраняющие от повторного заражения.

У молодых людей, сравнительно легко перенесших заболевание, отметил Сун Те, антитела образуются в течение двух недель.

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"Даже если они показывают положительную реакцию, риск заражения все равно остается низким", – убежден медик.

В то же время, признает он, "у некоторых пожилых людей выработка антител занимает более продолжительное время". Такие пациенты "продолжают сохранять вирулентность (т.е. быть заразными – Ред.) и могут снова заразиться сами".

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Случаи выявления позитивной реакции на вирус у вылечившихся пациентов связаны с тем, как у них протекало заболевание и с их общим состоянием. В частности, у них может сохраняться очаг воспаления легких, а для полного излечения потребуется от двух до трех месяцев, отмечают медики.

19 февраля власти провинции Гуандун издали распоряжение с требованием более длительного наблюдения пациентов, которые могут после выписки оставаться носителями коронавируса. Им предложено пребывать под медицинским наблюдением в течение как минимум 14 дней после выхода из госпиталя.

Отметим, власти Китая перенесли сроки "победы" над коронавирусом.

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