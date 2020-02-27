Власти Китая перенесли сроки "победы" над коронавирусом

Распространение коронавируса будет взято под контроль к концу апреля, заявили в Пекине

Правительство Китая возьмет вспышку коронавируса нового вида под контроль к концу апреля. Об этом на пресс-конференции сообщил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

"Благодаря всесторонним мерам, предпринимаемым центральным правительством, и совместным усилиям медиков со всей страны мы уверены, что распространение коронавируса будет под контролем к концу апреля", – приводит слова чиновника агентство Xinhua.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявлял, что власти Китая смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта.

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Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

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Китайские врачи считают, что первоначальный источник эпидемии нового коронавируса мог быть не в Китае, хотя и заболевания впервые зафиксировали именно в КНР.

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