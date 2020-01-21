В Китае создали штаб-квартиру для борьбы с новым опасным вирусом

Закрыты городские рынки, которые могли иметь отношение к распространению опасного вируса

Штаб-квартира по борьбе с пневмонией нового типа создана в китайском городе Ухань, где продолжается распространение заболевания. Как сообщает агентство Синьхуа, штаб-квартиру возглавил мэр Уханя Чжоу Сяньван.

В подчинении нового органа находятся восемь групп, которые занимаются экстренным реагированием на новые случаи заболевания, лечением заболевших, общим эпидемическим контролем, вопросами своевременной эвакуации и изоляции инфицированных.

Решение о создании штаб-квартиры по борьбе с пневмонией нового типа было принято на состоявшемся поздно вечером 20 января чрезвычайном совещании городского руководства. Особое внимание обращается на средства защиты самого медицинского персонала с учетом того, что к настоящему времени уже заболели пятнадцать медицинских работников, еще один находится под подозрением. Один из заболевших находится в критическом состоянии, говорится в сообщении на сайте городского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

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В Ухане созданы девять специальных госпиталей, 61 уханьская клиника уполномочена вести прием пациентов с подозрением на заболевание.

Закрыты городские рынки, которые, возможно, имели отношение к распространению опасного вируса. Усилен контроль над животными и птицами в городе и его окрестностях. В аэропортах, на железнодорожных станциях и речном транспорте установлена аппаратура для выявления пассажиров с повышенной температурой.

Пока, по данным китайских экспертов, более 95% случаев заражения имеют отношение к городу Ухань.

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Сейчас в стране зафиксировано 224 случая заболевания новым типом пневмонии: в городе Ухань, а также в Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун на юге КНР.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

В Японии выявлен только один случай заболевания новой пневмонией. Это приехавший из КНР гражданин Китая, который постоянно проживает в префектуре Канагава, примыкающей с юго-запада к Токио.

В Китае от поражения новым типом коронавируса умерли уже четыре человека. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку.

Видео: Reuters

Из-за атаки опасного вируса ВОЗ проведет экстренное заседание.

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