В Китае в автомобильном туннеле прогремел взрыв: есть погибшие

Поисково-спасательная операция продлилась около 40 часов

Фото: Pixabay

В Китае в автомобильном туннеле прогремел взрыв: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/13c/8a6/5c713c8a6b6ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/13c/8a6/5c713c8a6b6ad.jpg 2019-04-04T08:41:00+03:00 Другие страны Поисково-спасательная операция продлилась около 40 часов

В юго-западной китайской провинции Юньнань в строящемся автомобильном туннеле произошел взрыв. Погибли семь человек, еще двое – пострадали, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в уезде Вэйсинь на строящемся участке скоростной дороги, соединяющей город Ибинь в соседней провинции Сычуань и Бицзе. Поисково-спасательная операция продлилась около 40 часов и была осложнена низкой видимостью, а также высокой концентрацией газа в туннеле.

Напомним, недавно в городе Бачжоу провинции Хэбэй на севере Китая на похоронах взорвался баллон с газом. В результате взрыва пострадали не менее 66 человек.

Ранее сообщалось, что китайские правоохранители расследуют взрыв, произошедший на производственном предприятии на востоке КНР. Жертвами стали все люди, которые находили в цеху фабрики по производству минерала перлита в городе Цинчжоу, провинция Шаньдун. Еще трое человек, которые находились за пределами цеха, получили незначительные травмы. Предварительной причиной аварии называют утечку сжиженного газа из резервуара. Сотрудники полиции уже задержали владельца фабрики.

Напомним, что на химическом предприятии в восточной китайской провинции Цзянсу прогремел взрыв такой мощности, что ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП. Жертвами аварии стали не менее 78 человек.

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