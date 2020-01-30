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В Китае за сутки смертельный коронавирус унес жизни почти 40 людей

30 января, 01:41

Общее число инфицированных составило около 4,5 тыс. человек

/ Фото: Getty Images

Не менее 162 человек умерли в китайской провинции Хубэй из-за пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, по состоянию на вечер среды. Об этом в четверг сообщила местная комиссия по вопросам здравоохранения.

Отмечается, что в провинции за сутки число жертв увеличилось на 37 человек, а общее число инфицированных — более чем на тысячу, составив около 4,5 тыс. человек.

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Между тем, в Украине с целью противодействия распространению "китайского" типа коронавируса в отношении граждан, которые вернулись из КНР, усилили профилактические меры. Прямыми авиарейсами из Китая в Украину с начала 2020 года прибыли 3946 человек

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Напомним, что крупнейший авиаперевозчик страны, авиакомпания МАУ, отменила все рейсы в эту страну. В течение недели в КНР отправятся последние два самолета для эвакуации украинских туристов.

А о масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай жертвы пневмония погибшие инфекция коронавирус

Источник: Reuters

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