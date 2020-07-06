В Ухане с 2013 хранят образцы вируса, похожего на COVID-19: СМИ узнали подробности

Вирус был обнаружен на юго-западе Китая в медном руднике, зараженном летучими мышами

В лабораторию в китайском Ухане еще семь лет назад отправили образцы вируса, который похож на COVID-19. Ученые из этой лаборатории ранее подтвердили, что имеют в своем распоряжении штаммы коронавируса летучих мышей.

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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на Sunday Times, ученые в 2013 году отправили замороженные образцы в лабораторию в Уханский институт вирусологии из бывшего медного рудника, зараженного летучими мышами на юго-западе Китая, после того, как шесть человек, которые очищали там фекалии, заболели тяжелой пневмонией, пишет газета.

Трое из них умерли, и наиболее вероятной причиной был коронавирус, переданный от летучей мыши, сообщила Sunday Times со ссылкой на медика, руководитель которого работал в отделении неотложной помощи, где лечили заболевших.

Этот же рудник в провинции Юньнань впоследствии был изучен Ши Чжэнли, экспертом по коронавирусам в Уханьском институте вирусологии.

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Тем временем ученый из Оксфорда доктор Том Джефферсон считает, что коронавирус существовал по всему миру задолго до вспышки в Китае, он мог бездействовать и активизировался, когда условия окружающей среды стали подходящими для его процветания.

По словам ученого, в мире есть много вирусов, которые неактивны и проявляют себя при благоприятных условиях.

Напомним, в Ухане создали лабораторию для изготовления вакцин против коронавируса.

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