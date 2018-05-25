В КНДР назвали причину отказа Трампа от саммита

В КНДР отметили, что "очень сожалеют" о внезапной отмене президентом США Дональдом Тампом саммита с Ким Чен Ыном, который должен был произойти 12 июня в Сингапуре. Они считают, что решение принято "из-за недостатка воли или отсутствия самоуверенности". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Также в сообщении прояснили "враждебность" со стороны КНДР. Речь идет о заявлении замглавы МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи, в котором она назвала глупым вице-президента США Майка Пенса.

По мнению Пхеньяна, ""большой гнев и откровенное чувство вражды", о которых заявил президент Трамп, на самом деле являются всего лишь отпором, вызванным чрезмерным поведением США".

Также в Северной Корее выразили готовность "любыми методами выяснить вопрос, сидя за одним столом".

Пхеньян "в душе высоко оценивал президента Трампа за то, что он принял решение, на которое в прошлые времена ни один президент США не посмел идти", также говорится в сообщении. Однако односторонняя отмена встречи стала для страны неожиданностью, о которой правительство "весьма сожалеет".

Напомним, Госдепартамент США передал письмо президента США Дональда Трампа об отмене саммита 12 июня в Сингапуре в КНДР. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.

Вооруженные силы США приведены в повышенную боевую готовность и готовы к действиям "в случае необходимости" в связи с отменой саммита Соединенные Штаты – КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить гарантии безопасности лидеру КНДР ради достижения конечной цели – "полной денуклеаризации" Корейского полуострова.



